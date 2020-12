Yanina contó que "chupó de la bombilla" de Diego Latorre y quedó inmunizada

“Me hice la prueba de anticuerpos y me dio negativo. Yo chupé de la bombilla de Diego, por no hablar de sexo", lanzó entre risas la angelita al revelar el contacto que había tenido con su marido y luego agregó: "Yo tuve contacto con Diego en la cama. El día que lo hisopé y dio positivo, pobre lo raje de todos lados, pero yo ya había chupado la bombilla”.

Tras eso, la panelista reveló que su hijo (Dieguito) y Rosa, la mujer que trabaja en su casa, también dieron negativo.

Ni el virus la quiere

La rubia minutos después pasó a explicar por qué cree que ella es inmune al COVID-19.“El médico mío dice que no se atreve a firmarlo, pero él me dice que yo estoy entre el 20% inmune porque yo chupé la bombilla de un COVID positivo. No es que podía llegarme, tomamos del mismo lado. Por eso me dejaron más tiempo adentro porque al final cuando a Diego le dan el alta, y a Lola también, mi médico me había dicho que yo tenía que quedarme dos semanas más porque lo más probable es que fuera asintomática en ese momento”, explicó la panelista.

“¿O sea vos estás inmunizada?, ¿podemos chupar tu bombilla?”, le consultó pícaro Ángel. Y Yanina no tardó en responder: “Sí, soy una vacuna viviente”. Para ir cerrando el tema, Ángel de Brito intervino y remató picante: “Ni el virus la quiere”.