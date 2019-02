Yanina hundió a Pico

Días atrás, minutos después de que Pampita anunciara su separación en Twitter, Yanina aprovechó para sacar chapa y posteó: “Q dije? ... que no llegaban a marzo. Y me putearon en todos los colores”.

Para la esposa de Diego Latorre, la cantidad de compromisos comerciales y eventos de marcas que se presentan en temporada alta sería el verdadero motivo de la fugaz reconciliación de la pareja.

Sin piedad

“Pico me odia pero no me mandó carta documento”, aclaró Yanina, antes de bajarle el precio al restó que tiene el ex tenista en la costa uruguaya. “Yo no fui porque a mí me gusta ir a lugares buenos, de esos que son como más famosos, con muy buena comida, buen vino”, lanzó la panelista y, despectivamente, describió al local de Pico como “un bar de Mar del Plata que abrió en Punta del Este”.

Después de que su colega Mariana Brey contara que ella había ido al lugar, Latorre acotó con ironía: “¿Qué había? ¿Langosta? ¿Caviar?”.

La apertura del local de Pico en Uruguay fue polémica. Antes de su clausura, trascendió que los primeros comensales se quejaron por los costos del menú y por el “lento” servicio del local. Los vecinos, en tanto, se quejaron por los ruidos molestos”.