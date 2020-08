Yanina Latorre destrozó a Esmeralda Mitre: "Tiene menos autocrítica que Rial"

Con lágrimas en los ojos, Esmeralda Mitre y Nel Valenti cantaron un clásico de los 80's

Luego publicó algunos de los memes y sentenció: "Una pollera hawaiana que se te subió. Lo mejor de la noche", haciendo referencia a la devolución de Pepe Cibrián, y lanzó: "Esmeralda Mitre tiene menos autocrítica que Jorge Rial".

https://twitter.com/yanilatorre/status/1293368506960969729 Q es esto????????????? Compadezco al cantante de esmeralda #Cantando2020 — Yanina Latorre (@yanilatorre) August 12, 2020

https://twitter.com/yanilatorre/status/1293368583553265670 Amo la cara de espanto de Moria #Cantando2020 — Yanina Latorre (@yanilatorre) August 12, 2020

https://twitter.com/yanilatorre/status/1293369310249918464 No puedo mas! Q es esto???? https://t.co/FVjP5XMKgu — Yanina Latorre (@yanilatorre) August 12, 2020

https://twitter.com/LaliMancuello/status/1293369041973915649 Te llega el resumen d la tarjeta pic.twitter.com/SunK2Iw6Ca — Lali (@LaliMancuello) August 12, 2020

El jurado la liquidó

Esmeralda cantó junto con su compañero un clásico de los 80', Don't Dream It's Over de los australianos de Crowded House y trató de meterle acting, con un llanto desencajado que sorprendió a todos, pero no convenció al jurado del Cantando 2020, que no tuvo piedad. Nacha Guevara fue la primera en reprobar la versión de Esmeralda: “Lo importante no es llorar en el escenario. Lo importante es emocionar. Y además, no entiendo como podés llorar, llorar, y salir cantando" y recomendó "atenta a la afinación".

Nacha Guevara dura con Esmeralda Mitre: "No te creí nada el llanto"

Luego siguió Karina La Princesita: “¿Vos sos actriz, no? Perdón, que yo no conozco, te pido disculpas...Sé que cantás, te vi en el Bailando, todo” y aseguró: "Quería saber si el llanto fue acting o real. La emoción, acting o real, no le jugó a favor. En un momento creí que te ibas a poner a llorar. Me parece que más grave que desafinar es no darse cuenta de que uno desafinó. No estuvo lindo".

Moria Casán criticó la gala de Esmeralda Mitre pero confesó que le encanta su personaje

Pepe Cibrián destrozó la puesta que plantearon para la canción porque no usaron los elementos que sumaron en la pista mientras que Moria Casán cerró: "No me gustó, no creí nada. Un horror como desafinaste al comienzo. Se vio una puesta no puesta. No te creí el llanto para nada".