Yanina Latorre dijo que creyó que se moría de un cáncer

“La verdad es que durante dos semanas creí que me moría de cáncer. Cuando te dicen esas cosas y tenés 50 años… Estuve dos semanas diciéndole a Diego (su marido): ‘¿Quién va a cuidar a los chicos?’. Me malviajé mal”, dijo la rubiaa. “Después de la operación me tomé una licencia de una semana: el médico me dijo que me quedara en la cama. Me lo sacaron y salió todo bárbaro, pero me quedé con mucha angustia”.

Yanina dio detalle cómo fue todo el proceso:“No me palpé, no me toqué. Es una cosa muy pequeñita que se empieza a dar, que es lo que se forma, digamos, antes de un tumorcito o de un bulto. Avanzó tanto la ciencia que te lo encuentran antes de que se haga fuerte y te lo palpes”.

“Las mamografías están numeradas -indicó-. El 1 y 2 es normal; el 3 es que ya estás más grande y hay que estudiarlas más seguido. El 5 es casi cáncer, y el 6 es cuando tenés cáncer. A mí me dio 4, que es dudosa”.