Yanina Latorre discutió en vivo con Beto Casella y se convirtió en meme

"Estafa es lo que hacés vos con Mühlberger. Estás en todos los programas defendiendo a un tipo con clínicas no habilitadas y remedios vencidos. Ya tengo los h...al plato de Bendita y toda esta gente. Voy a mandar una carta documento para que El Nueve no pueda poner mi cara", siguió Latorre.

"¿Te pensás que voy a hacer algo ilegal con mi nombre y lo voy a publicar en Instagram? ¿te creíste de verdad que soy una rubia tarda de country? Hace cuatro años que pone videos en mi contra, esto ya es acoso. Todos los días me dice algo; idiota, cornuda, estafadora. ¿No te cansas de la obsesión? Les debo molestar porque soy concheta, pel..de country, ¿cual es el problema?",,exclamó indignada.

Embed

En otro tramo dle programa, Latorre volvió a referirse al tema con angustia. "Es la primera vez que me harté, ¿cómo me vas a decir estafadora mostrando mi cara? Soy contadora pública, licenciada en administración de empresas y sé lo que es una estafa. Qué triste que hace ocho años te colgás de mi por 3 puntos de rating. ¿No te da vergüenza? Sos hombre, sos grandecito. Estoy indignada", dijo y luego llamó por teléfono a Fernando Burlando para pedirle que inicie acciones legales contra el conductor de Bendita. "Es la primera vez que te pido algo así. Me dijo estafadora", le dijo la célebre letrado.

"Estafadora no es Yanina, no tiene ningún tipo de condena penal. Es una calumnia. Esto necesita una querella y si Yanina Latorre ve si hay algún tipo de situación personal por algún motivo tal vez se pueda lograr que no se la mencione más", planteó Burlando.

Embed

Minutos después llegó el cruce ne vivo entre Casella y la panelista. "Con Burlando no hablés porque es amigo mío y no te lo va a tomar. Hablá con alguien y decí 'quiero censura previa en Bendita' o'no quiero salir más' y capaz que lo arreglamos", dijo el conductor con tono irónico, para luego recalcar que no defiende al polémico doctor Mühlberger, quien se encuentra en prisión preventiva por, entre otros delitos, haber vendido una ficticia “cura” del coronavirus.

En medio del ida y vuelva con Yanina, expresó: "Te defendí el otro día cuando te pegaron. La banco y no me agradece".

Embed

Más allá del cruce con Beto Casella, Yanina Latorre volvió a defender el sistema de ventas de la compañía que ofrece al polémica "maquinita facial" y se convirtió en blanco de memes cuando intentó explicar por qué el sistema de ventas no implica una estructura piramidal.

Esperancita on Twitter El canje de la China Suarez// El canje de Cinthia Fernandez y Yanina Latorre. pic.twitter.com/Sry6Wyt6Jl — Esperancita (@moodesperancita) May 20, 2020

Gabriella on Twitter YANINA LATORRE DICIENDO QUE NUSKIN NO ES UN SISTEMA PIRAMIDAL MIENTRAS EXPLICA COMO NUSKIN SÍ ES UN SISTEMA PIRAMIDAL.

NECESITO MAYÚSCULAS MÁS GRANDES. ESTA GENTE ESTÁ CEGADA O SON UNOS ESTAFADORES. O LAS DOS COSAS. pic.twitter.com/e7kYpnaXyh — Gabriella (@IamTiramisuu) May 21, 2020

¿Por qué es tendencia? on Twitter "Michael Scott":

Por quienes comparan a Yanina Latorre con ese personaje de #TheOffice recordando su dibujo en forma de pirámide para demostrar que un sistema no era piramidalpic.twitter.com/h6z3xIx7jQ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 21, 2020

Una película por favor on Twitter Yanina Latorre explicando por qué Nuskin no es una estafa piramidal se parece bastante a Michael Scott explicándolo en The Office pic.twitter.com/oMHc8ErCdL — Una película por favor (@1peliculaxfavor) May 21, 2020

Ema on Twitter Los Simpsons predijeron a Yanina Latorre describíendo como funciona nuskin pic.twitter.com/GQr7ZZixQq — Ema (@Bolchema) May 21, 2020

Iron Maiden on Twitter Primero Nicole Neumann, ahora Yanina Latorre ♂️ #LAM #LosAngelesDeLaMañana pic.twitter.com/VCOLsiYwoa — Iron Maiden (@lr0nM4ld3n) May 21, 2020

Camila Pais on Twitter Voy a aprovechar que todxs estan hablando de yanina latorre para recordarles que ademas de ser una estafadora, misogina y clasista también es una gordofobica pic.twitter.com/GXsSxkD0e4 — Camila Pais (@PaisCamila) May 21, 2020

murito on Twitter Ayer Yanina Latorre solo tenia el producto. Y hoy admite que vende jajaja y dona el dinero DAALEEE#LAM #Nuskin pic.twitter.com/5lAI05A6VY — murito (@muritoefe) May 21, 2020

Esperancita on Twitter El canje de la China Suarez// El canje de Cinthia Fernandez y Yanina Latorre. pic.twitter.com/Sry6Wyt6Jl — Esperancita (@moodesperancita) May 20, 2020

LEÉ MÁS

Yanina, furiosa con Moria: "Me tiene los huevos al plato"