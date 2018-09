Yanina Latorre, Esmeralda Mitre y un terrible papelón

Picante: “Odiás a todos, odiás a Maru Botana, a Nequi, a Jimena Barón. ¿Por qué no te odiás a vos misma?”.

En guardia

Ante la furia de Mitre, Yanina intervino e hizo su descargo: “No la odio a Nequi y no pedí su cabeza porque tampoco tengo poder para hacerlo. Yo en Twitter publico lo que quiero porque vivo en democracia. No me gusta como panelista y tengo derecho a decirlo. Lo de “concha seca” lo voy a seguir diciendo porque es algo que también me lo digo a mí misma, y acá nunca expresé eso. Lo único que quiero aclarar es que yo jamás me metí con Bartolomé Mitre”. Luego agregó: Yo nunca dije nada de tu marido acá; esa fue Nancy Pazos. Y ahora no voy a entrar en el juego psicopático de ustedes dos, que quieren convencerme de que dije lo que no dije”.

Minutos después Mitre volvió contra Latorre: “La vida se encarga de todo, de que te vuelva toda la maldad que hacés. Así que tené cuidado”. “Yo no voy a permitir, mientras esté sentada acá, que venga una chica soberbia a amenazarme”, retrucó la panelista.