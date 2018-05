Yanina Latorre ninguneó a Sol Pérez y hay guerra

Embed

Durísimas: “¿Es la chica de qué momento? Hace móviles de fitness en un gimnasio… Haceme el favor”, dijo Latorre.

Embed

Cero amigas

Luego, De Brito pasó el audio completo de Sol, quien destrozó a Latorre en El show del espectáculo, programa radial del hermano de Natacha. “No tiene amigas para irse a tomar un mate. Es raro. El tiempo que no estoy laburando, yo me pongo a hacer trámites o intento ver a mis amigos, divertirme. Uno intenta salir de la burbuja del laburo, porque si no está todo el tiempo metido en algo que no es real. Porque los medios no son reales”, dijo Sol. “Como yo no tengo envidia, no creo en la envidia. Sí creo en la gente que tiene energía negativa. Eso lo creo, pero bueno… Yanina de positiva no tiene nada”, concluyó la blonda.