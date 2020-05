Yanina Latorre se confesó: "Me decían que era puta"

Ángel de Brito la consultó sobre el origen de la mala relación y la panelista se explayó: “La división es porque aparecí yo. Pero hubiera pasado con cualquier mujer, porque yo era, para ellos, la mujer que se llevaba la gallina con los huevos de oro.

Lejos de quedarse callada, Yanina sacó más trapitos al sol y reveló el trauma que sufrió por los maltratos que recibía.

En este sentido, contó más detalles de los tramados de sus suegros de los que fue víctima.

“Hubo una época que yo padecí mucha humillación. No me saludaban. Eran indiferentes conmigo. Tenía problemas con mis dos suegros. Yo la pasé muy mal. Ellos me decían que yo era puta, que era ladrona, que le mentía en la edad, que compré el título, que no era contadora. Que le iba a hacer un hijo y que me iba a escapar... Y mirá, cornuda, y sigo acá cuidándolo y lo amo porque más allá de que nos matemos, yo lo amo a Diego”, afirmó a mujer del comentarista de la señal ESPN.

Para finalizar, dijo que la última vez que tuvo contacto fue cuando enfrentó a su suegro: “Entre a su casa le dije ‘yo no soy put..., soy muy put..., me dedico a ser muy put..., estoy con él para sacarle la guita y cada noche le hago (tienen sexo) por guita. Pero mucho peor es tener 60 años y pelear con una put... de 20 por la guita del hijo. Laburen, sean dignos. Desde ahí nunca mas los vi”.