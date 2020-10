Yanina Latorre se quebró en vivo por el coronavirus y la destrozaron

"Yo ayer lo veía mal, es una enfermedad particular, se les pone la cara de una manera particular. La voz le cambió, no te puedo decir que es un refrío, que es una gripe", arrancó diciendo la angelita tras la internación de su esposo por una neumonía leve provocada por el coronavirus.

"En un momento de la mañana ayer como que le costó la respiración pero estaba bien, no tenía fiebre. El médico te dice que le des paracetamol o ibuprofeno y que esté totalmente al aire libre", continuó. "Y ayer a la tarde de repente lo vi todo abrigado, tapado con dos colchas, con chuchos de frío, me asusté, le tomé la fiebre y empezó de 38, 38.5, 39, lo empecé a llamar al médico. Diego es negador. Se quería bañar y tomar un ibuprofeno. De hecho, hoy está diciendo que va a volver hoy y no va a volver hoy", indicó Yanina Latorre, al precisar cómo se decidió la internación del ex futbolista el martes por la tarde.

"Lola lloró un montón, dice que la culpa es de ella, que ella trajo el coronavirus a casa. No nos pudimos despedir. Le di un beso acá en la mano porque viste que no sabes cuándo lo vas a volver a ver. Es una pelotudez lo que estoy diciendo pero estoy re angustiada, estoy sola con los chicos, no sé si yo también tendré el coronavirus", expresó Latorre entre lágrimas.

En otro segmento de la nota, Yanina reveló que le consiguió lugar a su marido en el centro de salud gracias a un conocido. "Está todo colapsado, por acá están todos los sanatorios colapsados. Gracias a Dios conozco a gente de Los Arcos y le pude conseguir lugar". manifestó.

"La autorizaron a Lola para que lo lleve. Como ella está en cuarentena con nosotros y no se puede volver a contagiar de Diego, lo llevó porque la ambulancia iba a tardar un montón. Lo más probable es que en tres o cuatro días Diego esté perfecto. Algunos pueden tener secuelas mucho tiempo. Por ejemplo, ayer hablé con (José María) Listorti y me contó que él se siente mal, que está tirado, que está dado de alta pero no tiene ganas de salir de la casa", precisó.

"El médico me dijo que la gente joven deportista como Diego, les puede atacar esto como a cualquiera. Están viendo que hay más hombres que mujeres. Y la gente de la edad de Diego que la pasó mal y falleció es porque tenía sobrepeso", advirtió.

Al ser consultada sobre si el resto de la familia tenía que someterse a un hisopado para ver si eran positivos de coronavirus, Yanina respondió: "Lola no, porque ya está, Dieguito no tuvo ni síntomas ni contacto. Yo tampoco me tendría que hisopar porque estoy cumpliendo los tiempos y tendría que estar dada de alta el lunes. Pero me quedo más tranquila si el viernes me hisopo porque yo tendría que estar contagiada". "Rosa, que estaba con nosotros cuando pasó, no se fue a su casa porque obviamente no puede..", agregó sobre su empleada doméstica.

"Yo me tendría que reincorporar a la radio y a ustedes, pero por una cuestión de respeto que nos está faltando a todos (no lo digo por ustedes, lo digo por la gente: la gente no cumple con los tiempos. Mucha gente que tiene un familia con coronavirus, con un síntoma leve y va al supermercado porque total no pasa nada... Son cinco minutos que contagias a 500 personas...) subrayó sin terminar la frase.

"Está todo colapsado, yo cuando llamé a Los Arcos, me dijeron que había una habitación que era la última y la reservé. Le dije que por favor me la guardaran.. Chicos, está todo lleno, la gente está internada, en las guardias...", enfatizó.

Entre los mensajes de apoyo que recibió Yanina, aparecieron algunas críticas por la revelación que hizo sobre su reserva en el sanatorio y las críticas que esbozó respecto a quienes no toman medidas preventivas contra el coronavirus, ya que en varias oportunidades ella tampoco lo hizo y hasta llegó a discutir en vivo con el médico Guillermo Capuya sobre la cuarentena.

