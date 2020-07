Yanina prendió fuego a Pampita por su sueldo millonario

Todo comenzó cuando Ángel de Brito le preguntó a Lourdes Sánchez si Pampita la había llamado para reemplazar a Charlotte Caniggia, quien se fue en medio de un escándalo. "Sí, me llamaron de la producción. No me llamó Pampita. Pero muy amables me ofrecieron ser panelista del programa", reconoció la bailarina.