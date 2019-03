Yanina vs. Evelyn por el caso de Natacha: "Me traicionó al aire"

“Sin embargo, cuando terminé mi descargo y que pedí que nadie me pregunte nada, Evelyn acotó ‘tu saludo de buen día rufianes, de ese día, me hizo ruido’. Si yo siempre escribo eso y todos lo saben... ¿Si eso no es traición? ¿Qué es? ¡Me traicionó al aire!", exclamó indignada.

"El productor se enojó muchísimo, yo me fui del programa en el corte y las chicas también se levantaron y no querían volver, pero les pedí que lo hicieran. Igual con lo me hizo logró que hasta me defiendan en Bendita”, dijo haciendo alusión al ciclo que conduce Beto Casella en el que suelen aparecer informes y comentarios críticos hacia ella.

"Fue un horror lo que me hizo, feísimo. Es la primera vez que estamos todas las angelitas de un solo lado. Desde que me traicionó nadie le habla y ella a nosotras tampoco", reveló confirmando el mal clima que se vive en el piso.

"Igual Evelyn ya vivió estos conflictos en otros programas, pero no los registra, es rara”, lanzó. “Cuando pasó hubo gritos de por qué me había hecho eso, las chicas me abrazaban y ella sólo me dijo ‘si te molestó, te ofrezco disculpas'. Esa no es la manera de pedir perdón. Ella tiene como una realidad paralela, para mí tiene un problema”, concluyó.

Yanina estaba en guerra con la Natacha luego de que la conductora contara intimidades del affair que tuvo con su marido, Diego Latorre. De ahí la expectativa, el morbo y las críticas que generó la palabra de la rubia, ante la muerte de la mediática.

