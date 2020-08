Yatra y Danna Paola ya bailan juntos en Miami

Esta vez, se mostraron juntos, y a horas de su presentación en los Premios Juventud (los cuales se llevarán a cabo el jueves 13 de agosto desde Miami).

En el corto que compartieron en las redes, se los ve ensayando la canción que presentarán en la ceremonia, junto a uno de los acompañantes del músico.

La confirmación de la ruptura de la ex Violetta y Yatra llegó en mayo, y a partir de allí, hizo aparición Danna Paola, quien ya anunciaba que comenzaría a trabajar con el cantante en un nuevo tema. Con la noticia, los rumores de un romance no tardaron en aparecer, pero ellos anunciaron que sólo se trataba de una relación laboral y que incluso no se veían desde hacía dos años y dado el contexto de la pandemia (por el cual muchas fronteras están cerradas), no podrían hacerlo a la brevedad. Es que la joven se encontraba en España, mientras que él estaba instalado en Colombia.

Sin embargo, la realización de los Premios Juventud hizo posible que se pudieran reunir, y ellos no dudaron en mostrarlo en las redes sociales. ¿Hay amor?