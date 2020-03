Yomequedoencasa y cocino: kale crocante

Seguimos en cuarentena. No es necesario salir rajando a comprar kale. Esta receta es para cuando lo tengas o lo consigas. Muchas veces está en las verdulerías a buen precio y mucha gente no sabe cómo se come. Otras tantas la compramos y quizá no sabemos qué preparar. Si te sobró kale de tus últimas compras, si llegarás a conseguir o a tener, aquí va una receta cortita y al pie.