YPF compra por anticipado bonos de su deuda

Fuentes de la empresa que pidieron no ser identificadas explicaron que, detrás de la operatoria ofrecida a los bonistas, no hay interés por ahorrar plata con el pago anticipado de las obligaciones. Por el contrario, no se descarta que el adelantamiento le cueste más que si espera a fin de año a la petrolera.

Si prospera la compra por adelantado del paquete de bonos emitidos con vencimiento a fines de este año, la medida resultará una inyección de plata fresca al mercado de capitales, ávido de dólares.

La empresa promete abonar 1005 dólares por cada 1000 dólares de capital de obligaciones negociables, más los intereses devengados. Dio tiempo hasta el lunes 17 a las 17 para aceptar.

En total, la operación le costará a YPF unos 500 millones de dólares, que significan un tercio de los fondos reservados por la compañía en sus cuentas, de acuerdo con el último balance informado al mercado por la petrolera controlada por el gobierno gracias a la propiedad estatal del 51% de las acciones.

En la compañía esperan que una parte del monto que volcará al mercado con la compra anticipada de sus bonos vaya a parar a la adquisición de acciones de la propia compañía, con lo cual podría tonificar los precios de los papeles que vienen golpeados por la crisis de las finanzas públicas.

