Zaira Nara confirmó su separación de Jakob Von Plessen

El Wandagate se cobró otra pareja. Es que la polémica infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con La China Suárez en París no solo terminó con la relación de la empresaria con el futbolista, sino que ahora se suma la hermana de Wanda, Zaira, y su ahora expareja y padre de sus hijos, Jakob Von Plessen.

Pese a que la morocha quiso recomponer la relación en medio de un sinfín de rumores de ruptura y se mostraron juntos en más de una oportunidad con la intención de subsanar la pareja, no se pudo y así lo confirmó este lunes en Instagram.

Con una sencilla publicación en las historias de su cuenta donde tiene más de 5 millones de seguidores, ratificó que ya no está más en pareja con Von Plessen, padre de sus dos hijos. “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre” , publicó Zaira poniendo punto final a la relación amorosa.

El mensaje de Zaira Nara.jpg

Siguiendo la línea de su hermana, la modelo exigió que la comprendan e imploró a los medios y a los usuarios que respeten este momento. “Espero que sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias, Zaira”, cerró el escueto mensaje.

Wanda e Icardi

La empresaria también uso sus redes para poner punto final a las especulaciones y aclarar que con Icardi, padre de sus dos hijas, todo llegó a fin. "Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí", escribió al comienzo de un texto que publicó en sus historias de Instagram.

Y agregó: "No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender, no solo por mí, también por nuestros hijos".

Previo a estas declaraciones, Nara le respondió a un seguidor que le preguntó hace cuántos años que está casada con Icardi. "Estuvimos 9 años", respondió la empresaria, hablando en tiempo pasado.

Además, la mediática borró las fotos de su perfil en las que aparecía el futbolista. Ahora solo pueden verse imágenes de sus emprendimientos y de la cotidianidad con sus cinco hijos.