Zaira Nara rescató a un hombre que intentaba suicidarse

La actriz, influencer y modelo Zaira Nara , junto con una amiga, salvó a un hombre que intentaba suicidarse en un puente sobre el Acceso Tigre. Mientras pasaban por el lugar en su automóvil en la medianoche del martes, vieron al hombre colgado de un brazo y una pierna y se acercaron para intentar tranquilizarlo y convencerlo de no saltar.

“Tania tuvo una reacción distinta a la que estaban teniendo todas las personas que estaban ahí. Le dijo ‘Mirá Gonzalo, si vos te tirás de acá te vas a lastimar, seguramente vas a lastimar a la gente que pase con el auto, pero no te vas a matar”. “Cuando ella le dice eso, él levanta la cara y me ve a mí. Y ahí hace una mueca, salió del eje en el que estaba y me dijo ‘vos sos Zaira Nara’”, recordó.

Zaira explicó que ella y su amiga decidieron enfrentar la situación de una manera diferente, tratando de tranquilizarlo y mostrarle las consecuencias de sus acciones en lugar de tratar de forzarlo a no saltar.