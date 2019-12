¿Zaira Nara ya está en San Martín de los Andes?

Si bien la hermana de Wanda no aclaró que se encuentra en la localidad cordillerana, ella misma había contado que tenía planeado que su segundo hijo (fruto de su relación con Jakob Von Plessen) naciera en ese lugar. "Hay un momento de la vida en el que uno tiene que frenar un poquito. Ya estoy de casi 34 semanas y el obstetra me dijo 'si vas a viajar a la Patagonia, es el momento'. Es el momento de parar, de anidar, de quedarme en familia. Estos son unos meses complicados. En octubre yo empiezo a llorar, cuando Jakob se va al sur. Ahora hacen 17 días que él está allá y por suerte viene a buscarnos a Mali y a mí... Porque lo extrañamos un montón, queremos estar con él, para que me acompañe en esta etapa. Por eso también decidí tener a mi bebé en San Martín de los Andes, que hay un grupo excelente de médicos, y tengo que volar en unos días. Voy con mi mamá, que va a acompañarme", relató en su último programa al frente del ciclo de cocina de Telefe.