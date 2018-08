Zapala festeja: Don Bosco y Unión siguen prendidos

"Empezamos de la mejor manera", dijo Juan Martín Sosa, presidente de la subcomisión de fútbol de Unión, que milita en el B. Es que el Canario volvió el año pasado a la Liga de Fútbol del Neuquén, luego de una década sin participar. Tras el empate en la primera jornada como visitante con Atlético Neuquén llegó el primer triunfo, ante su gente y con goleada incluida. Fue por 4-1 ante Villa Iris, un encuentro que comenzaría perdiendo ante el Torito de Mariano Moreno y que terminaría dando vuelta con los tantos de Luciano Huenulao, Joaquín González, Franco Lagos y Darío Vázquez.

“Estamos contentos porque sentimos un cariño especial por el club. Tenemos a nuestros hijos jugando (cuerpo técnico) y mi viejo también jugó acá”, destacó Rafael Sánchez Laudari, DT de Unión.

Su clásico rival también ganó en el Oficial A. El Barrio superó como visitante a Independiente con goles de Fernando Pettineroli y Manuel Rojas.

“Está bueno que ambos equipos puedan sumar. Esto jerarquiza el fútbol zapalino. Suma al espectáculo”, destacó Néstor “Pitu” Castro, entrenador de Don Bosco. “Es importante para los clubes del interior. Es un esfuerzo muy grande que hacemos para viajar”, aseguró Rafa, su par del otro grande de la localidad.

La vuelta del derbi zapalino

En relación con la posibilidad de que ambos equipos se puedan enfrentar el año que viene en primera, el DT del Barrio ya se ilusiona.

“Estaría bueno que Unión suba rápido. Los neuquinos podrían ver el clásico que más gente lleva a la cancha”, explicó Castro, y chicaneó: “Siempre nos va bien contra ellos. De los últimos diez clásicos, hemos sumado en la mayoría”.

Por su parte, al presidente de Don Bosco, Roberto Vallejos, también le gustaría que vuelva el clásico zapalino. “El sacrificio que se hace de los equipos es tremendo. Estaríamos contentos si Unión asciende porque sabemos del trabajo que hacen los directivos”, destacó.

Los visitantes se hicieron fuertes en la segunda

En primera, de los 12 partidos jugados, en 7 prevaleció la visita, un hecho bastante inusual.

En la A ganaron Don Bosco (0-2 vs. Independiente), Centenario (0-2 vs. Sapere), Rincón (2-3 vs. Petrolero), Pacífico (0-2 vs. San Lorenzo) y Patagonia (1-2 vs. San Patricio). En la B los triunfos fueron a favor de Bicicross (0-2 vs. Eucalipto) y Añelo por goleada (1-6 vs. Loncopué).

Con esta victoria, Unión sigue invicto en el torneo. En tanto, Don Bosco será líder con Rincón si gana un pendiente. En la fecha que viene recibirá a Maronese.