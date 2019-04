Zárate pide a gritos (de gol) ser titular en el Xeneize

La rompe

Nunca le resultó fácil ganarse la consideración de los entrenadores de Boca más allá de su probada jerarquía y su experiencia europea. Basta con recordar que el mellizo Guillermo Barros Schelotto lo dejó fuera de la final en Madrid de la Libertadores ante River.

Y ahora el que tampoco se la juega de lleno por él es el ex entrenador de Huracán, Gustavo Alfaro. El técnico, queda claro, prefiere a Carlos Tevez y al Pipa Benedetto como fórmula ideal. Y al ex Vélez lo convoca cuando juega el equipo alternativo para formar dupla con Wanchope Ábila. Mauro es un jugador talentoso e impredecible. Puede ocupar la posición de enganche pero está claro que ese no es su fuerte.

Le gusta más definir las jugadas que iniciarlas, si bien suele fabricarse espacios y concluir acciones que él propio empieza con toda su clase y velocidad.

Como dice la tribuna, hoy Boca es “Zárate y 10 más” y no falta mucho para que llegue la ovación. En la actualidad no hay dudas de que Mauro es más que Tevez que está lejos del nivel que supo tener y su campaña lo muestra en linea descendente. Los años pasan para todos y el Apache está para aportar desde otros roles, la experiencia, el vestuario... Es la hora, el momento del jugador del momento, valga la redundancia: Mauro Zárate.

¿Se dará cuenta Alfaro o se lo tendrá que pedir toda la Bombonera? Sería un error grosero dejarlo afuera.

El futuro de Andrada

Una de las cuestiones que deberá definir Boca es el futuro del arquero Esteban Andrada. Según los trascendidos, el contrato no sería muy alto y si no se lo mejoran, el guardametas no vería con malos ojos aceptar algunas de las ofertas que llegan y llegarán del exterior. Se espera que la dirigencia xeneize tome cartas en el asunto y mejores las condiciones de otra de las figuras del equipo.

Ya piensa en la Copa

Mientras tanto, el plantel de Boca se entrenó ayer en el Complejo Pedro Pompilio de cara al partido frente a Deportes Tolima, que se jugará el miércoles a las 21.30 en Colombia, por la Copa Libertadores.

De acuerdo con la información suministrada por Télam, los titulares que anteayer no estuvieron con Estudiantes (RC) hicieron fútbol. La idea del técnico es poner lo mejor en busca de un triunfo que lo clasifique o un empate que lo encamine rumbo a los octavos de final. Por eso les dio rodaje a Esteban Andrada, Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas, Nahitan Nández, Sebastián Villa, Emanuel Reynoso y Darío Bendetto.

Ellos junto a Lisandro López, Iván Marcone y Mauro Zárate -ayer fueron titulares por la Copa Argentina- serían los 11 elegidos por el entrenador. Es muy difícil que Carlos Tevez, quien sufrió una entorsis en la rodilla izquierda, pueda llegar a viajar a Colombia con el plantel.

