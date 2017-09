Zeta y Charly recordaron a Cerati a tres años de su muerte

Buenos Aires.- Ayer se conmemoraron tres años desde la muerte de Gustavo Cerati, el ex líder de Soda Stereo y quien permaneciera en coma por cuatro años tras sufrir un accidente cerebrovascular. Sus ex compañeros de Soda Stereo, Charly Alberti y Zeta Bosio, lo recordaron en las redes con fotos del artista sobre los escenarios. En tanto, Tweety González, tecladista invitado del famoso trío, le dedicó unas palabras: “Me levanto y me doy cuenta que es 4 de septiembre, duele y me digo voy a arrancar oyéndolo porque siempre su música y compañía me curaron (posta). Seguí haciendo de las tuyas, Gus. Gracias totales”.