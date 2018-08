Más allá de la derrota en Bariloche por la Copa Canal 10 el fin de semana, hubo algunos jóvenes que hicieron las cosas bien ante los ojos del DT, que se fue del Municipal de la ciudad lacustre con algunas conclusiones.

Zwenger regresó con buenas impresiones de más de un nombre, entre ellos el talentoso Emanuel Morales, jugador de inferiores que en el 2016 emigró a Añelo por una necesidad económica. Tras una temporada en Lifune, donde pudo comenzar a cobrar por jugar a la pelota, entendió que era el tiempo de volver. El cuerpo técnico de Henry Homann y Germán Alecha le abrió las puertas del grupo, pero decidió no utilizarlo.

Figura del último campeón doméstico, con Alecha dejó de ser delantero para convertirse en mediocampista. “Necesita estar en contacto con la pelota. Cuanto más la tenga en los pies, más chances sumará el equipo de generar algo bueno en la ofensiva”, describió el ex delantero, tal vez quien más lo conoce en el club y que ahora está como ayudante de campo en el cuerpo técnico del Federal A.

En el partido ante Arsenal ingresó por Matías Carrera y logró darle al equipo el impulso final.

Zwenger pensó en él para reemplazar la baja de Brian Bortolotti, no porque el cipoleño vaya a jugar de 4, sino porque la intención es retroceder a Lucas Comachi (quien auer no entrenó por problemas estomacales) como lateral por el sector y que el Ema, aporte desde la mitad. El once que se dejó ver formó con Facundo Crespo; Izaguirre, Franco Coria, Martín Zbrun, Jonathan Morales; Morales, Fernando de la Fuente, Gabriel Chironi, Pablo Vergara; Gusavo Del Prete y Max Herrera. Diego Romero entrenó de manera diferenciada.

La venta arranca el viernes en Cipo

Por disposición de la Copa Argentina, la venta de entradas para los hinchas de Cipolletti se pondrá en marcha el viernes de 10 a 18 en la sede albinegra, a un valor de $250. El sábado se reabrirán las boleterías en el mismo horario o hasta agotar los 3000 tickets.