20 años después, Yepes habló del caño que le hizo Riquelme

Yepes recalcó que no sintió que la emblemática jugada haya sido una gastada por parte de Román: “No lo tomé así, para nada. Si lo hubiera tomado como una gastada no hubiera reaccionado de esa manera. Nunca en mi carrera fui de reacciones violentas, no lo iba a hacer y nunca lo hice. A mí, sinceramente, no me afecta para nada”.

Juan Román Riquelme caño a Yepes

Habló sobre Villa

Yepes, es director deportivo de la Federación Colombiana y se refirió al proceso judicial por violencia de género que afronta el delantero de Boca Sebastián Villa.

“Es un jugador que estaba siendo seguido para la selección y ahora lo más prudente es esperar las decisiones judiciales, a partir de ahí mirar qué va a pasar con Villa. Pero respetar el proceso que está siguiendo la Justicia argentina y las determinaciones que tome. A partir de ahí no solamente Boca, sino toda la gente que tiene que ver con Villa tomará las decisiones. Yo no tuve la oportunidad de hablar con él”, manifestó el ahora dirigente.

