El Doctor se quejó al aire de que ninguno de sus compañeros estaba presente, abandonó el estudio y desató un escándalo. "Si mañana no está el equipo a la hora no vengo más", aseguró.

Carlos Bilardo es uno de los personajes más sorprendentes que entregó el fútbol argentino. Dueño de mil anécdotas increíbles, ahora volvió a hacer una de las suyas. Además de sus dotes como entrenador, el Doctor también se le anima a la radio, donde hace varios años conduce La Hora de Bilardo por La Red.

Sin embargo, el ex DT de la Selección argentina vivió una curiosa situación en la noche del jueves. Solo en el estudio, Bilardo se quejó al aire de que ninguno de sus compañeros estaba presente, abandonó el estudio y dejó pasando música. Además, amenazó con irse: "Si mañana no está el equipo a la hora no vengo más". Escuchá el audio completo.