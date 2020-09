A Flor Torrente la criticaron por rechazar a Tyago Griffo y ella respondió

Sin embargo, esas palabras no le cayeron en gracias a la morocha y no dudó en hacérselo saber. “Estamos en el 2020, ese comentario no va, no, padre. Ese ‘muñequita de cristal’ está en la lista del no. 2020, sos joven y tenés tiempo. Yo no soy intocable, somos seres humanos, somos todos iguales, no soy de cristal”, se descargó con enojo.

Contrario a lo que muchos podrían creer, en Twitter se mostraron muy enojados por Torrente, por la forma en la que rechazo a Tyago. “¿Mandarlo a deconstruirse por decirle ‘muñequita de cristal’? Es una feminista de cartón. Si tanto se jacta de que estamos en el siglo XXI lo rechazaba sin más”; “Tyago no le dijo nada agresivo. Si no le gustó, que diga ‘no me gustó’ y punto, no que salga a tratar al pibe como si le hubiese dicho una barbaridad” e “Hizo un papel digno de una conventillera. Me indigna que se prostituya un tema tan delicado como el de la violencia de género”, fueron algunos de los mensajes que circularon en las redes.

Con estas repercusiones, y lejos de quedarse callada, Flor volvió a la carga y salió a responder las críticas a través de su cuenta de Instagram. "Yo jamás agredí a Thiago, no agredo a nadie. Y tampoco tengo algo contra el. Se sus palabras no fueron con mala intención, - esto lo dije al aire y a el mismo también. Pero eso no quita que haya cosas que a vos pueden gustarte y a mí no... Poder decir mi opinión no me hace agresiva y mucho menos racista. La palabra deconstruir no es una mala palabra. Es una palabra maravillosa que nos hace analizar de donde viene cada frase que tenemos grabada en nuestro inconsciente”, arrancó.

“Son momentos de metamorfosis y me siento bien siendo fiel a mí misma. Es por eso que prefiero aclararlo por este medio. Podés estar de acuerdo o no, todos somos diferentes, y es muy enriquecedor el dialogo, las agresiones, hipótesis y suposiciones nos hace daño a todos. Siempre acá, intentando ser mi mejor versión", finalizó.