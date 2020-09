A lo Violencia Rivas, Yanina explotó contra Adabel Guerrero

Embed

Lejos de quedar ahí la pelea, Adabel Guerrero volvió a la carga y lo hizo mientras participaba de La previa del Cantando. Es que Lola Latorre brindó un móvil en vivo, y allí, le consultaron como se sentía cuando otros participantes cuestionaban que su madre “pagaba” para que a ella le fuera bien. “Es chupamedias”, acotó la morocha, para que la cara de la joven cambiara por completo.

“Tu mamá es muy expresiva pero muchas veces agresiva también. Y en este caso se guarda y más le chupa las medias que lo que agrede”, continuó la ex participante del Cantando, a lo que la compañera de Lucas Spadafora respondió: “Lo que tengas para decirle a mi mamá, decíselo a ella. Yo, por ahora, soy Lola".

Dado que Adabel Guerrero no tuvo mejor idea que ir contra Lola, Yanina entró en cólera y se descargó contra la vedette a través de sus historias de Instagram. Completamente fuera de sí, la panelista aclaró por qué considera que ella no es chupamedias y para finalizar le mandó un fuerte mensaje a la morocha.

“A ver Adabelita, mi amor, deberías de soltar el Cantando, estás afuera. En lugar de decir que Lolita sigue en el Cantando porque yo soy chupamedias, planteate por qué a vos te rajaron… Igual paso de decirte: si hay alguien en este medio y en este ambiente que es cero chupamedias, esa soy yo. Yo tuiteo y hablo lo que se me canta el ocote. De hecho, la señora Nacha Guevara, quien trata muy bien a mi hija, no me soporta, no me dirige la palabra, me deja sola hablando, me chupa un huevo”, arrancó la “angelita” casi a lo Violencia Rivas (el personaje humorístico de Peter Capusotto) y siguió diciendo sobre su relación con los jurados: “Con el señor Mediavilla no tengo nada. Con Moria Casán me he matado, nos hemos dicho de todo, pero ella trata muy bien a mi hija, porque por suerte no mezcla. Después la señorita ‘Princesita’, que es la jurado, alguna vez no me gustó cosas que dijo de Lola, lo manifesté públicamente, y ella tuvo el detalle de escribirme, tuvimos una conversación bastante ríspida, yo no le dí la razón y ella tampoco a mí”.

"Lolita llega al certamen porque es hija mía y del padre, pero después lo sostiene sola. El año pasado fue al Bailando y quedó entre los 10 finalistas, nadie le regaló nada. Ahora está haciendo un camino hermoso, no es quilombera ni mediática… Adabel Guerrero, te limpiaron. No me rompas las pelotas, que yo chupe o no chupe las medias es un problema mío. Además, te aclaro, pendeja, que yo las medias no las chupo. Hacete coj... por el orto. Estoy podrida", cerró Yanina.