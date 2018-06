El robo tuvo lugar ayer a las 20 en la panadería "El Naranjo" de la calla Weber, ubicada en el centro de la localidad cordillerana.

Al llegar los efectivos se encontraron con la joven víctima del asalto del local en estado de shock. Según fuentes policiales, "la denunciante escuchó explosiones pero no pudo afirmar si fueron disparos o no debido a que no logró ver nada".

La joven había estado atendiendo minutos antes del asalto a un hombre del que sospechan cierta complicidad porque ni bien salió, ingresó el hombre armado.

La víctima tuvo el impulso de salir corriendo detrás del ladrón pero desistió de alcanzarlo tras escuchar algunos disparos.

Si bien no se supo cuánto dinero se habían llevado, efectivos policiales lograron encontrar la caja registradora vacía en cercanías al jardín 43 de esa localidad.

SMAndes_FedeSoto Asalto panaderia el naranjo _MG_6433.jpg Federico Soto

