A Mauro Szeta le metieron presión y puso fecha

Buenos Aires. Cortá por Lozano tuvo un momento especial cuando el staff del programa se propuso convencer a Mauro Szeta para que decida casarse. Verónica Lozano le dio la palabra a Clarisa, pareja del periodista, quien vía telefónica dejó clara su postura por el sí. “Si me contestás para qué, organizamos ya la fiesta en este lugar”, afirmó el panelista. La respuesta no se hizo esperar: “Vos una vez me dijiste, me enseñaste: ‘cuando uno ama no sabe por qué ni para qué’. Es lo mismo, no tengo ningún por qué ni para qué”. Ante los aplausos, Mauro aprobó el argumento y contestó: “Vamos a hacerlo fácil: 26 de octubre, confirmado”.