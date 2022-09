A qué edad se recibió Yanina Latorre en la Universidad

"Te manejaba todas las materias. De hecho, hice suplencias en mi colegio. También hice una suplencia de adjunta en la cátedra de mi facultad. Después devine en esto pero, atrás de toda esta locura, hay un ser pensante, intelectual y preparado", contó.

“Yo era contadora, teníamos 24 años cuando estaba con Diego, me enamoré perdidamente y cuando lo conocí era un crack vendido en Europa. Primero vas un mes y un día no volvés nunca más. Al jugador de fútbol le dura muy poco su carrera. Yo me despersonalicé durante esos años. Yo fui feliz porque Diego me involucró en su carrera, era su contadora. Fui muy sometida, le cortaba el pelo, las uñas, lo acompañaba a todos lados. Él era un tipo educado pero cuando entraba en la concentración era uno de ellos, se mimetizaba. Yo era linda de jovencita, un día me puse un jeans, botas bucaneras, llegué con el perro… cuando llegué al auto me puteó por la ropa“, explicó en una nota antigua.

latorre dos.jpeg

“Si le iba mal en un partido tenía que deprimirme como él, tenía que hacer el duelo, servirle el whisky. Diego no sabe ponerle los cordones a las zapatillas y es deportista. Me arrepiento de haber sido tan sometida”, dijo con mucha sinceridad.