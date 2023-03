A qué famosa de Hollywood se parece Gimena Accardi

Pícara, la actriz posteó una foto retro del afiche de la película Papá por un día, que protagonizó junto a Nicolás Cabré y Luisana Lopilato, y de la que formó parte Julieta, cuando era tan solo una niña.

"Una yapa que seguro no sabían...", cerró Gime, pícara, sobre su buena onda con Julieta de GH 2022.

Por último, como invitada en Socios del Espectáculo, la actriz habló de su relación y contó los detalles sobre sus pequeñas peleas que tiene con Nico Vázquez. “Tenemos una historia de amor hermosa. Lo re vivimos así. Es medio de película”, aseguró antes de agregar: “No peleamos tanto porque la convivencia funciona bárbara, desde el primer día”.

Sobre cómo se dio la convivencia, la actriz admitió que le sorprendió lo bien que funcionaba, más teniendo en cuenta que habían vivido juntos demasiado rápido, aunque claro, agradece haberlo hecho: “Nosotros fuimos a vivir juntos a los tres meses de conocernos y nos funcionó”.

Finalmente, la actriz reveló quién de los dos es el que más pelea y cómo reacciona su pareja en esos momentos. “Peleamos a veces porque yo tengo bastante mal carácter, mucho peor que el de él”, admitió antes de agregar: “Y yo hablo muy pasional, pero es medio mi forma de hablar. Y él es re sensible y me dice: ‘¿Por qué me contestás así?’. Por lo general, yo soy la culpable así que me hago cargo”.

Días antes, el propio Nico Vázquez había hablado y contado la única que vez que se habían separado en sus 15 años juntos.

“Yo grababa Mis amigos de siempre y todas las noches protagonizaba Stravaganza Tango. Y Gime hacía Dos pícaros sinvergüenzas. Ese vernos poco y el despegue de energías nos provocó fricciones. Nos tomamos un tiempo para ver qué sentíamos y estuvimos separados diez días”, reveló.