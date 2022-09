A qué famoso Luciana Salazar le "robó" a la niñera de su hija Matilda

¡Matilda a la pista! Así debutó junto a Luli Salazar, Nacho Gonatta e Isabella Marrone.mp4 ¡Matilda a la pista! Así debutó junto a Luli Salazar

"Para él fue una pérdida terrible porque la amaba con locura. Pero bueno, ella se dio cuenta de cosas que tal vez no le gustaron y decidió venir conmigo. Es parte de nuestra familia, mi hija la adora. Es con la única que se quiere quedar", señaló.

"Mi mamá me mostraba videos de lo que genera Matu en España con otros nenes cuando va a una plaza o algún lado", explicó.

"Los nenes quedan embelesados ¡la re siguen! Eso es un poder de carisma que no lo tiene cualquiera, eso me asombra de ella. Tiene un poder de seducción con todo el mundo porque es súper sociable, tiene una magia que no todo el mundo la tiene y yo lo veo de ese lado. La belleza es lo que menos me importa, no focalizo ahí. Ella tiene ángel", finalizó.

Matilda, la hija de Luciana Salazar, tiene solo 4 años y una cuenta en Instagram con miles de seguidores, en la cual muestra actividades que realiza en su día a día. Es toda una mini estrella de las redes sociales. Sus posteos suelen superar los 10 mil me gustas y en algunas oportunidades llegan a pasar los 50 mil. Es toda una pequeña celebridad.

Si bien quien se encarga de manejarle las redes sociales, por una cuestión de lógica debido a su corta edad, es Luciana, no deja de ser sorprender la convocatoria que tiene. Es que en el último tiempo llegó a la cantidad de 350 mil seguidores en su cuenta de Instagram.