A qué se dedica Juan de Benedictis, el padre de la hija mayor de Juana Viale

Sobre la actualidad amorosa de Juana Viale, se puede decir mucho, tras su sorpresiva separación, empezó a circular el rumor de que la conductora ya tendría una nueva pareja. "Juanita ya no estaría sola. Hay un nuevo hombre en su vida", contó Paula Varela en Socios del Espectáculo.

Juan Benedectis 2.jpg

"Parece que es un hombre que nos puede sorprender a todos porque es mucho mayor que Juana", explicó la panelista antes de agregar: "Ella está como muy enamorada".

"No me quisieron decir el nombre (del hombre) pero si esto se hace público va a ser una bomba. Está más vinculado a lo empresarial. Lo que sí me dijeron es que es un hombre grande", reveló antes de cerrar: "Para el amor no importa, pero no es un Agustín Goldenhorn que tiene 44 y ella tiene 40, sino un hombre más de los 60". Aún no se saben las razones que llevaron a la conductora a separarse de Agustín Goldenhorn.