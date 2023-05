A qué se dedica Matías Camisani tras separarse de Dolores Barreiro

Uno de los modelos más buscados de la década de los 90, Matías Camisani se convirtió en uno de los referentes de la moda en Argentina, y su relación con Dolores Barreiro logró acrecentar aún más esa imagen fashion, sin embargo, su presente es totalmente diferente. Separado de la madre de sus hijos, el mediático volcó su vida a la espiritualidad, y encontró en la India un lugar no solo que lo representa, sino también en donde trabaja.

Es que el modelo desde que conoció el país asiático quedó totalmente enamorado de su cultura, a tal punto que actualmente tiene una banda musical en donde toca música budista e hinduista. Pero eso no es todo, también organiza viajes para grupos que quieran conocer ese país.

“A veces me lo pregunto estando allá, inmerso en ese caos de sudor y de gente que te escupe la cara cuando te habla, que son millones y millones y los sentís alrededor todo el tiempo, pero no tengo una razón que me lo explique certeramente”, contó Matías Camisani en una entrevista que le preguntaron sobre el tema.