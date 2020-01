El debate se inició con el escándalo de "Fuera de línea", la obra teatral que se encuentra en Mar del Plata y que encabeza la intérprete, en la que uno de sus protagonistas, Nico Reydel, denunció que fue apartado del elenco por pedido de la joven. "Me llama mucho la atención que ella sea cabeza de compañía, lo quería decir...", arrancó diciendo. Y siguió: "A mí lo que me duele y hace un poco de ruido es que ella use una denuncia y un tema tan sensible en este momento para las mujeres para hacer teatro, ser cabeza de compañía y querer ir al "Bailando", a mí me molesta. Ahora la llaman por eso. A mí me parece morboso".