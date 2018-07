Abel Pintos, Lali y Axel, juntos en "Todo a pulmón"

“Ale es un gran referente y esta canción es un himno para todos los que construimos nuestro camino en la música dándolo todo en cada paso”, expresó Abel Pintos.

Axel se mostró muy agradecido y contó: “Desde muy chico, cuando empecé a estudiar piano y música, (Lerner) siempre fue un referente y una influencia muy grande para mí. Hoy me siento más que honrado de que me invitara a cantar este tema ícono de nuestra cultura”.

Por su parte, Lali que fue la voz más joven, confesó: “Es un honor para mí participar en este clásico de nuestra música. Alejandro me emocionó con esta invitación y me guió para encontrar mis momentos en la canción. Compartir con semejantes artistas me da orgullo por la música joven, por el público joven que me sigue. Muy agradecida de esta oportunidad. Los clásicos tienen eso: son de todos y para todos”.