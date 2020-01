Abel Pintos negó haber pedido US$100 mil para presentarse en La Rioja

El funcionario municipal declaró que el cantante había presupuestado honorarios por “100 mil dólares para cantar cuarenta minutos” en el Festival Navidad en los Cerros, el 17 y 18 de enero en la localidad riojana.

"Me parece una cosa muy loca que cante unos minutos y luego se vaya a casa con seis millones de pesos" se quejó Brizuela y Doria. Y agregó: “Así nunca van a surgir nuestros artistas si no los valorizamos. Soy enemigo de ese tipo de festivales, el éxito pasa por otro lado. El municipio no está para hacer eventos. El Estado está para brindar soluciones". Además, dijo que con ese dinero "resolvieron comprar una ambulancia".

Al respecto, el bahiense rompió el silencio en Jesús María al ser consultado por la prensa. Abel dijo al diario La Voz del Interior que “nunca nadie de esa ciudad se comunicó con mi manager”.

Consideró que “no tengo mucho que opinar. No tengo en claro cuáles fueron las intenciones de quien declaró esa supuesta contratación”. Y continuó: “Todo lo que se habló a partir de eso son cosas que no tengo que aclarar ni poner en debate”.

Pintos luego amplió: "A partir de ahí, todo lo que se dijo y lo que se habló fueron consideraciones de gente que no sé qué intenciones tuvo. De mí se dicen muchas cosas, se van a seguir diciendo o se pueden decir. Yo me ocupo de las cosas que me tengo que ocupar".

Por último, Abel sostuvo: “Le mando un abrazo muy grande a la gente de Chilecito. Me conocen muy bien y hemos compartido mucha música juntos. Después de todo, lo único que espero es que finalmente se compre la ambulancia", finalizó.

LEÉ MÁS

Lía Crucet contó que sufre de bipolaridad

Dos actores mueren al caer de un puente en un ensayo