Abel Pintos y otra fiesta en el Ruca Che

La nueva placa, grabado en Londres y Madrid, a sólo cuatro días de su lanzamiento fue premiada como disco de oro por más de 20.000 álbumes vendidos en Argentina y a los 10 días logró el disco de platino por más de 40.000.

Hombre pop

Con este nuevo trabajo, Pintos se encuentra mucho más cerca de un cantante pop español que del joven que surgió a fines de los 90 como una de las voces más delicadas del folclore argentino.

“Este nuevo giro en mi repertorio no es algo que alguien me haya pedido ni que me impusieran, sino que tiene que ver con una curiosidad y una necesidad musical propias”, había expresado el cantante el año pasado a días de lanzar el disco.

Para profundizar aún más su decisión de pegar ese giro a un costado pop, agregó: “Me crié escuchando muchos géneros musicales y para mí desplegar estos distintos géneros se transformó en una necesidad y además me divierte; me encanta hacer pop y también me encanta hacer folclore”.

Sobre esa transformación que tiende a convertirlo en un artista internacional, explicó que “se va dando de modo natural”, además de ser algo que le pidió a cada presidente de las compañías.

“Me encargué de contarles cómo manejo las cosas: que me gusta hacerlas con tranquilidad, que no voy a la fuerza en nada, que no tengo apuro por nada y que me gusta dar los pasos con tranquilidad”, contó Pintos.

Es Gardel

Abel es el artista más nominado a los Premios Carlos Gardel a la Música. El nacido en Ingeniero White cosechó 7 designaciones. El músico compite en Álbum del Año; Canción del Año (“Cómo te extraño”); Ingeniería de Grabación; Mejor Álbum Artista Masculino Pop; Producción del Año; Mejor Video Clip (“Pájaro cantor”) y Mejor Diseño de Portada. Le siguen Illya Kuryaki & The Valderramas, Carajo y Eruca Sativa, con tres nominaciones cada uno.

Gesto emotivo

Abel visitó el mes pasado a Antonella González, una pequeña de 9 años que espera un trasplante de médula en el Garrahan. La relación entre ambos comenzó a través de las redes sociales.