Abuela sufrió brutal robo al regresar del banco

"Yo no sé cómo no me mató, no sé por qué me dio ese empujón", dijo Inés este lunes por la mañana en diálogo con la prensa sobre el hecho del que fue víctima en un edificio ubicado en avenida Independencia al 4200, que quedó registrado en las cámaras de seguridad y cuyas imágenes se viralizaron.