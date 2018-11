Acción, terror y zombis en la Segunda Guerra Mundial

“Si estamos en esta guerra es por él”, dijo Avery haciendo referencia al alma máter del film: el multifacético J.J. Abrams (Lost, Star Wars VII y IX), que ofició como productor ejecutivo. “Había visto mi primer film, Son of the Gun(2014), y me ofreció un guión que le gustaba mucho. Era la clase de historia que te vuelve loco: nazis, soldados en la Segunda Guerra Mundial, experimentos delirantes, monstruos… Algo así como Indiana Jones y la última cruzada, con ácido”, sostuvo el director australiano.