Acusaron a Thelma de plagiar fotos en las redes sociales

“Si subo una foto que me gusta soy ladrona -continuó-, si escribo una frase o un libro no pude ser yo, porque ¿cómo voy a tener la capacidad intelectual? Si tengo ideología política seguro es porque me acuesto con algún funcionario de ese partido”.

Thelma Fardin on Instagram: “@delfinacarmona @judiannegrace @starababaztramwaju@mandapat @theogosselin”

Y continuó: “Si subo una foto del vino que me estoy tomando, no tengo corazón por la gente que está en situaciones aberrantes en medio de esta pandemia”. Y entonces, a propósito del aislamiento obligatorio que se dictó para frenar la propagación del coronavirus, Fardin lamentó: “Me entristece pensar que en su cuarentena, en vez de hacer una introspección, siguen escupiendo violencia. En vez de agradecer lo privilegiados que son por poder pavear en las redes y no tener que pensar si van a poder comer mañana, elijen invertir el tiempo en agredirme“.

