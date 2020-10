¿Adele tiene un nuevo amor?

Según reveló la revista People, se trata del rapero Brit Skepta, a quien la intérprete británica conoce desde hace varios años. De esta forma, la amistad se habría transformado en amor durante los últimos meses, a tal punto, que ya fueron fotografiado junto en varias oportunidades.

Embed

Un allegado a los artistas habló con la revista estadounidense y develó que las cosas entre Adele y Skepta “se han ido calentando” en el último tiempo. “Ellos frecuentan mismos círculos en Londres, y ella se está divirtiendo”, añadió la fuente.

Un dato no menor es que ambos artistas son originarios de Tottenham, un barrio ubicado al norte de Londres. “Adele me envía mensajes de texto todo el tiempo y me mantiene bajo control. Me habla de cómo van las cosas”, declaró Skepta, cuyo nombre real es Joseph Junior Adenuga Jr., en una entrevista de 2016 con el Evening Standard.

En tanto, el diario The Sun publicó en octubre del año pasado el testimonio de otro íntimo de la incipiente pareja, la cual contó: “Adele y Skepta han estado cerca el uno del otro después de que ambos rompieran sus relaciones. Han creado un vínculo cercano y definitivamente hay una relación especial… Están pasando cada vez más tiempo juntos y definitivamente hay una conexión especial” .

adele.jpg

Skepta -una de las estrellas más importantes de la escena del rap británico, con 15 años de carrera a sus espaldas- tuvo una breve relación en 2018 con la modelo Naomi Campbell. Ambos llegaron a posar juntos en la revista GQ. Sin embargo, la pareja se separó después de conocer que él iba a tener un hijo con otra mujer.

El reconocido músico colaboró con artistas como Diddy, Drake y Mick Jagger, con este último en una canción sobre el Brexit que tuvo un video protagonizado por el actor Luke Evans. Entre sus logros cuenta haber liderado el festival de música Glastonbury en 2019.

Nueva vida

Adele le solicitó el divorcio de su esposo Simon Konecki en septiembre de 2019 y, desde ese momento, se mudó a Los Ángeles con su hijo Angelo, de 8. Alejada de los escenarios, la voz de “Hello” o “Someone like you” pasa la gran mayor parte de su tiempo con sus amigos famosas de Hollywood como Jennifer Lawrence y Nicole Richie.

Meses después, más precisamente a principios de año, la artista fue noticia por su gran transformación física. Tras un estricto plan alimentario y un duro entrenamiento, la cantante logró bajar más de 40 kilos.

Tan orgullosa de siente del cambio, que a través de su cuenta de Instagram muestra cada tanto alguna foto de ella con su nuevo cuerpo.