Adrián Cormillot reveló el pasado violento de su ex pareja

“El mío fue el típico caso de la mujer que se pone agresiva y después da vuelta la torta. Lamentablemente, te estigmatiza. Por suerte no duró mucho tiempo. La familia, tanto la mía como la de ella, se dio cuenta enseguida de que no era así”, reveló Adrián Cormillot.

“De todo pasaba, pero era otro contexto. Susana Giménez le tiró un cenicero en la cabeza a Roviralta y la gente la aplaudía, era otro contexto. No se tomaba las dimensiones que se tomarían hoy en día. A mi ella me tiró un sifón de soda, una botella de plástico. Es terrible, pero es lo más fuerte que me tiraron, pero tal vez te hace más daño que te tiren un prendedor porque te pega en el ojo y te lo saca”, agregó el nutricionista, en referencia a su caso personal.

Además, el comunicador fue consultado sobre si veía una situación en donde las mujeres estaban en desventaja contra los hombres, en medio de un proceso en donde el feminismo ha permitido que se pongan en discusión muchas situaciones que antes parecían cotidianas.

“Veo un proceso de cambio, que va a tener momentos complicados, pero está muy bien orientado. Es un proceso… se está demonizando mucho a los que todavía no pueden adaptarse, en el lenguaje poco apropiado, la gente mayor que no puede comprender este cambio, etc”, opinó Adrián Cormillot.