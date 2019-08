Adriana Salgueiro y el ángel que le salvó la vida

“Cuando te vas a hacer radiografías te sacan todo lo metálico, pero cuando fui a buscarlas, veo el ala. La tengo acá”, dijo mientras sacaba su celular para mostrar la imagen de la placa ante la atónita mirada de Mirtha. “Obvio que me había sacado todo y si no fuera así, el radiólogo cuando la vio me hubiera dicho que no servía. Me dijeron que era la presencia del ángel que me estaba cuidando. Está cerca del corazón, es increíble”, agregó con una sonrisa.

Tras caerse y ser operada de la cadera, la salud de la actriz se complicó debido a un analgésico que le provocó una alergia en su cuerpo, dejándola casi sin respiración. “Pensé que me moría”, señaló al recordar la fea experiencia.