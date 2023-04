Agarrate: Pitty La Numeróloga contó la separación que se viene en el mes de mayo

A veces las artes esotéricas sirven para que uno pueda prepararse para los sucesos que vendrán en el futuro, por lo que algunas personas no pueden arrancar la semana sin leer su horóscopo. Sin embargo, personas como Pitty La Numeróloga parecen estar aún más conectada con este tipo de prácticas, a tal punto de poder predecir qué cosas les pasarán a algunos famosos.

Es que invitada en LAM, Pitty La Numeróloga anticipó un fuerte romance que viene, como también una fuerte separación. "Mayo tenes un romance que no lo van a poder creer, te lo voy a tirar en privado para que empiecen ya a seguirla porque te digo que más que numeróloga perezco periodista", reveló.

Finalmente, habló de Marcelo Tinelli y sorprendió: "La novia de Tinelli viene, va a estar noviando con alguien que queremos todos y tiene una vibración divina. Viene alguien en forma sorpresiva, es alguien nuevo y va a ser ahí nomás de que empiece el Bailando y lo va a tener feliz y con energía".

Además, la adivinadora dio un par de consejos para los que cumplieron años en Abril, para que puedan prepararse para lo que vendrá en los próximos meses.

Pitty La numerologa 2.jpg

“Sólo te vas a sentir pleno si están todas las cosas en su lugar, o sea, si tu vida tiene una estructura y no hay nada que altere tu energía. Yo sé perfectamente que no te gusta que no haya un orden en tu vida”, aseguró Pitty La Numeróloga.

“Este 2023 te va a proponer no solamente romper estructuras, sino animarte a un nuevo desafío, un año donde la energía va a estar en forma directa y donde lo viejo te quedó recontra chico. Hay que cambiar el camino y que te animes a las nuevas oportunidades. Es ideal para ese emprendimiento que querías hacer en forma independiente, para vender algo que tenés en casa y que ya no usas, y también para hacer la nueva inversión para que te venga muchísima prosperidad”, agregó.