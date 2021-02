Agustín Palavecino, el tan esperado refuerzo de River

PALAVECINO.jpg Agustín Palavecino, oficialmente el nuevo volante mixto de River.

“La verdad estoy muy feliz, esperé mucho este momento. Contento de estar acá, se hizo larga la espera pero sé que es un paso importante en mi carrera. Uno no puede creer cuando te llama Gallardo... Escuché sus palabras, me puse muy contento así que ahora esperando poder empezar a entrenarme. Mi palabra hacia el presidente de Cali era que no cualquier club me estaba pidiendo... Hoy le preguntás a cualquier jugador si quiere venir a River y quién te va a decir que no... Yo hice la fuerza necesaria, les agradezco a los dirigentes de Cali y de River por haberse puesto de acuerdo y por eso hoy estoy acá”, testificó Agustín Palavecino sobre su llegada al River de Marcelo Gallardo.