Agustín Rossi: "En Seguridad, una mirada preventiva y no represiva"

En esa línea, criticó a la ministra Bullrich, a quien acusó de haber "puesto la violencia institucional sobre todas las cosas". "No comparto su gestión. Ha empoderado a las fuerzas de seguridad innecesariamente. Avaló la doctrina Chocobar y también dio de baja la voz de alto. No comparto su mirada sobre cómo se resuelve. Hay que tratar que el delito no se cometa. Hay que trabajar en inteligencia", propuso.

Consultado por la definición del gabinete presidencial, que será anunciado por Fernández el próximo viernes, negó que haya conflictos al interior de la coalición del Frente de Todos, aunque admitió que "probablemente haya diferentes miradas".

