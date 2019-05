El Tribunal de Penas de Lfiune decidió suspender provisoriamente al entrenador, mientras se espera la sanción definitiva. En el que comunicado que difundió la liga se establecían cinco fechas, pero se trató de un error.

"Fue un involuntario error de tipeo, la realidad es que está suspendido provisionalmente. Están en la etapa de la toma de declaraciones y los alegatos”, indicó una fuente liguera a LM Neuquén.

"Él me gritaba india, volvete a tu país"

No obstante Escobar evitó efectuar declaraciones periodísticas aunque dio a entender en off que su dimisión no obedece únicamente a este grave episodio del que resultó víctima la asistente de su confianza. Pero, en una interpretación periodística, daría la impresión que lo sucedido el sábado en la cancha de Unión Vecinal habría sido el detonante.

También una interna dentro del mismo arbitraje, con otra línea antagónica que estaría ganando poder según las versiones periodísticas, lo habría empujado a adoptar la drástica decisión.

“Hasta el día de hoy, Jueves 23/05/2019. Quien suscribe Carlos Alberto Escobar, Presidente del Colegio de Arbitros de Lifune, conforme lo adelantado en la noche del día de ayer, presento lisa y llanamente de manera oficial mi renuncia indeclinable al cargo con el que me honra el Consejo Directivo de Lifune”, reza el comunicado que emitió el propio Escobar.

"La violencia de género no se va a tolerar en Lifune"

El hombre fue quien el mismo sábado blaqueó vía LMN el lamentable suceso que se había originado en una cancha de la región, en medio de la nueva fecha de Lifune.

Ayer el DT Vielma adelantó también a este sitio el video que presentaría como descargo ante las autoridades del Tribunal de Disciplina. Y teniendo en cuenta el antecedente del jugador Emiliano Doglioli que había recibido más de diez fechas de sanción por un comportamiento similar con una jueza, no se descarta que el castigo sea duro.

Cabe recordar que en su denuncia periodística, Daniela Muñoz confesó que “Vielma y su hija me gritaban India, volvete a tu país, andá a lavar los platos, negra de mier.. y no sabés nada”, entre otros agravios. Así, la pelota se mancha, tristemente.

