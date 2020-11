Al igual que Nicole, Pampita quiere vacacionar en el exterior

Por último, confesó que pese a que estar por celebrar el primer aniversario de casados junto a García Moritán, aún no tiene nada preparado. “Pasó tan rápido. ¿Si hay Sorpresa? No, no hay nada armado. Me tengo que poner las pilas para armar algo. Los dos. Se me están quedando cortos los días y tengo que hacer algo”, finalizó.

Embed

La conductora se sumaría a la lista de famosos que se anima a salir de los límites del país. En la misma aparecen Susana Giménez, Lali Espósito, Tamara Pettinato y Nicole Neumann, entre otros.

Embed

Efectivamente, Neumann quedó en medio de una polémica luego de que se conociera que viajó a Miami para festejar su cumpleaños. En ese momento, se dijo que había invitado a más de 150 personas, pero en realidad, ella estaba cenando sólo con otras cinco personas (tres de ellas sus hijas) en un conocido restaurante de la costa norteamericana. “En nuestra mesa éramos seis. No sé cuántas gente había en el restaurante. Acá no existe lo clandestino. Se hace lo que se puede hacer. El lugar estaba al 50 o 30%, todos con barbijo… Ojalá tuviera tantos amigos en Miami. Yo ya sabía que iban a decir muchas pavadas. La gente se arma su fantasía. Me dije 'no voy a escuchar nada'", aclaró.

Pampita, a favor de la vacuna

En una nota de la revista Gente, Carolina dejó en claro que está dispuesta a darse cualquier vacuna para combatir el coronavirus, siempre y cuando este "reglamentada, testeada y aprobada".

"Supongo que cuando ya esté para que todos nos la pongamos y estén seguros de que no va a haber ninguna consecuencia, me la pondría", comentó la modelo y agregó en cuanto al tiempo en el que podría ocurrir eso: "No creo que la vacuna salga tan pronto como se imaginan, pero ojalá sí, así retomamos pronto la normalidad".

Embed

Pampita tuvo que ser hisopada en agosto, cuando Cora Debarbieri, panelista de su programa, dio positivo al test de COVID-19, el cual luego se supo que dio negativo.