Alberto Fernández: "Dejemos de perder el tiempo"

Habló de volver a impulsar el consumo, ya que dijo que "cada día que pasa es un nuevo argentino que cae en el pozo de la pobreza, y cuando la gente cae en la pobreza, la industria se resiente, porque no conozco capitalismo sin consumo". "Necesitamos volver a poner plata en los sectores más empobrecidos para que compren leche, pan... y a partir de allí volver a un circuito beneficioso", afirmó. El mandatario sostuvo que el megaproyecto de emergencia económica es "el punto de arranque para la reconstrucción" del país y que no quiere un estado intervencionista. "Espero y quiero uno inteligente, que equilibre las desigualdades en los mercados y que dé garantías a los que invierten", indicó. Defendió el plan económico y aseguró que el FMI lo aceptó. "Le hemos pedido al Fondo cambiar la lógica, que nos dejen construir un plan que sea sustentable y, sobre la base de este plan, nosotros resolver cómo pagar la deuda. El Fondo ha aceptado esta lógica de trabajo, no estamos improvisando. Tenemos un plan que silenciosamente hemos construido durante dos meses", dijo.

Admitió que hay un "condicionante para crecer que es la deuda, que se tomó en el término de tres años en un enorme volumen y hay que pagarla en muy corto plazo". En este contexto criticó al FMI: "Eso ocurrió con la anuencia del organismo, que es corresponsable de lo que pasa".

