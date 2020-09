Alberto Fernández no descarta volver a fases más estrictas de la cuarentena

"No voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda. ¿Todo lo vamos a tirar por la borda? Lo dije el primer día y no he cambiado, lo más importante es que la gente tenga la posibilidad de ser atendida si se enferma y hoy la ocupación ha crecido. No voy a permitir que el sistema colapse", afirmó el Jefe de Estado y a la repregunta de si podría tomar alguna decisión antes del 20 de septiembre -día en el que concluye la fase vigente- fue contundente: "Lo estamos analizando y no lo descartamos".