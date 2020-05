Â¡Alerta en Racing! Juvenil dio positivo de coronavirus

"Los responsables del área, Adrián Fernández como dirigente a cargo de Fútbol Amateur, y Miguel Gomis en su función de Coordinador General, mantienen contacto cotidiano con el jugador y su familia", manifestó el club en el comunicado.

En ese sentido añadió: "De tal manera, se ha confirmado el buen estado de salud del chico, su evolución y el cumplimiento del aislamiento sanitario de su núcleo familiar".

"Asimismo, la institución se ha puesto a disposición de los afectados para cubrir sus necesidades, tal como ha venido sucediendo desde el inicio de la cuarentena con todos y cada uno de los futbolistas de las categorías Juvenil e Infantil", dijo.

Victor Blanco on Twitter Racing Club agradece la solidaridad y el apoyo brindado por @afa y a su Presidente @tapiachiqui ante la situación que atraviesa Thiago Taborda, jugador de nuestras Divisiones Juveniles. — Victor Blanco (@Vbrvictor) May 29, 2020

Racing cerró en el comunicado: "Por otro lado, la institución agradece la preocupación y asistencia de las autoridades municipales y provinciales, presentes para atender el caso".

Cabe recordar que en las inferiores de Racing militan un par de promesas neuquinas, que este tiempo se encuentran de cuarentena en la región.

Se trata del tercer caso de COVID-19 en el fútbol argentino, después de la arquera de Excursionistas Stephania Rea -que ya fue dada de alta- y la jugadora de la Reserva de River Camila Godoy, ambas en buen estado de salud y que viven en el Barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras conocerse la noticia de su alta, Rea, de 23 años, expresó: "Cuando me dijeron que era positivo me angustié, me puse triste. Si uno se pone nervioso, el virus se agarra peor de tu cuerpo. No hay que hacerse la cabeza".

"Tengo una hija, lo único que quiero es que pase todo esto para que ella pueda ir a la plaza y disfrutar de todo. Tiene seis años y ahora está con su papá. A ella le dio negativo, gracias a Dios", añadió.

